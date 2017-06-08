Москва, 8 июня, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Реализация меморандума о создании зон деэскалации позволяет командованию Вооруженных сил Сирии сконцентрировать свои силы на самых горячих направлениях и вести борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Джабхат-ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и аффилированных с ними террористических организаций. По всем линиями столкновения джихадисты оказывают ВС ожесточенное сопротивление, всячески пытаются уничтожить максимальное количество объектов инфраструктуры. Среди уничтоженных боевиков много иностранных наёмников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Подпитка террористических формирований постоянно идёт из-за рубежа, не только финансово, не только морально, но и просто поставкой живой так называемой рабочей силы, вновь рекрутированных международными террористическими организациями боевиков», — указала Захарова.

На фоне успехов ВС Сирии обостряются противоречия между самими джихадистскими группировками. Джихадисты продолжают безжалостно убивать людей во время священного для мусульман месяца Рамадан. Затянувшие распри, жертвами которых, помимо самих джихадистов, становятся, к сожалению, мирные жители, вызывает растущее недовольство местных жителей, обывателей, обычных граждан Сирии.

«В провинции Идлиб Джабхат-ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически уже создала «исламский эмират» (так называемый, конечно, «исламский эмират», мы исходим из того, что все эти термины, которые придумывают террористы, мы берем в кавычки). Подчинив себе большую частью действующих там незаконных вооруженных формирований, нусровцы вплотную занялись выстраиванием собственной системы органов управления. Созданы специальные департаменты, которые курируют различные сферы хозяйственной деятельности и общественной жизни», — рассказала официальный представитель МИД.

Гуманитарная ситуация в так называемых замиренных районах постепенно становится лучше. Власти страны восстанавливают в них систему водоснабжения, энергетику, социальную инфраструктуры. Местные жители возвращаются в родные дома. Сирийское руководство и дальше намерено продолжать курс на локальное замирение.

«Вновь призываем руководство антиигиловской коалиции под руководством США более ответственно относиться к авиваударам, которые планируются участниками этого альянса, по позициям джихадистов в Сирии. Мы неоднократно это подчеркивали, подобные непродуманные действия усугубляют страдания именно мирных сирийцев. Число жертв среди них опять же, к сожалению, растёт с каждым днём. И такая ситуация у всех больше вызывает беспокойства, нежели понимание эффективности подобных шагов», — подчеркнула Захарова.

Так, в результате налёета ВВС коалиции на город Раку погибли 43 мирных жителя, в основном женщины и дети. Десятки ранены. 5 июня ВВС коалиции нанесли ракетно-бомбовый удар по группе беженцев, которые спасались из Ракки, погибли свыше 30 человек. Всего за месяц в результате действий авиации коалиции в городе Ракка и окрестностях погибли около 200 сирийцев. Это предварительные данные за месяц.

«Для антитеррористического альянса должна быть неприемлема такого рода безответственная военная тактика. Тем более, что его действия осуществляются, ещё раз напомню, в обход решению Совета Безопасности ООН без согласия легитимного сирийского правительства», — подчеркнула Захарова.