Веллингтон, 8 июня, 2017, 12:32 — ИА Регнум. C 2009 года в Новой Зеландии на 50% снизилось количество штрафов за пьяное вождение, демонстрируют официальные данные, которые были опубликованы в четверг Правительством Новой Зеландии, сообщает New Zealand Herald. Число людей, которым было предъявлено соответствующее обвинение в 2016 году, составило 16 304 человека против 31 933 в 2009 году.

Freestockphotos.biz Алкоголь за рулём

По мнению министра юстиции Эми Адамс, это отражает рост сознательности новозеландских граждан и тот факт, что они стали лучше понимать риски, связанные с употреблением алкоголя за рулем. Особенно радует, что в возрастной группе моложе 25 лет, число обвинений за пьяное вождение снизилось на 60%, всего 5 236 человек были осуждены в 2016 году.

Адамс подчеркивает, что важную роль сыграло ужесточение алкогольного законодательства. Основные изменения коснулись рекламы, времени закрытия баров, были введены строгие ограничения для водителей.