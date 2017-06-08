Москва, 8 июня, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Новая волна снижения накрыла вчера нефтяной рынок. Данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США вышли очень слабыми, учитывая прежний тренд на снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Gulustan Добыча нефти

«По информации Агентства энергетики США, запасы сырой нефти за прошедшую неделю резко выросли на 3,295M, одновременно с этим запасы бензина показали рост на 3,324M, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, — привел цифры эксперт. — Более того, если посмотреть на картину в целом то вчерашняя статистика усугубляется непрерывным ростом работающих буровых установок в США, что говорит об увеличении добычи со стороны сланцевиков США. 9 июня будут опубликованы новые данные от Baker Hughes».

«Технически нефть марки Brent на этом фоне резко снизилась и в моменте тестировала ключевой уровень 48 долларов за баррель, от которого сформировался закономерный отскок. На данном этапе ожидается усиления коррекции с потенциалом 50−50,50 долларов за баррель в рамках нисходящего канала», — считает Капустянский.

По его мнению, «если же взглянуть на техническую картину со среднесрочным горизонтом, то в перспективе цена по нефти марки Brent еще может провалиться до 46,50 долларов за баррель в рамках нисходящего канала с марта 2017 года. Но тут стоит отметить, что это произойдет, если будет пробит ключевой уровень 48 долларов за баррель».

«Если котировки уйдут ниже этого уровня и продолжат снижаться, то стоит ожидать начала хотя бы словесных интервенций от членов ОПЕК+, которые были обещаны. В частности, министр энергетики России Новак заявлял, что готов пойти на дополнительные меры, если нефть продолжит снижаться», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 8 июня мировые цены на нефть растут на данных Минэнерго США о снижении добычи черного золота в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,75% — до $48,42 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,66% — до $46,02.

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