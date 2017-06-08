Орел, 8 июня, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Документы на утверждение новой структуры правительства Орловской области, предусматривающие, в частности, разделение должностей губернатора и председателя правительства региона, в областной совет депутатов пока не вносились. Об этом заявил 7 июня спикер регионального парламента Леонид Музалевский, сообщает «Вечерний Орел».

Stuart Mudie Трон императора Наполеона I. Тронный зал во дворце Фонтенбло.1808

Как сообщало ИА REGNUM, разделение постов губернатора и председателя правительства (сейчас оба совмещает глава региона) Вадим Потомский лично анонсировал 23 мая. Он не уточнил, когда будут введены изменения. Также он не назвал и имя того, кто займет пост председателя правительства региона, отметив, впрочем, что это будет представитель бизнес-сообщества, а точнее — строительного сектора.

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В числе предполагаемых кандидатов на этот пост местные журналисты называют, прежде всего, Владимира Строева — племянника бывшего губернатора Орловской области Егора Строева, до сих пор имеющего серьезное влияние в регионе. Впрочем, в последнее время в регионе активно обсуждают возможность назначения Владимира Строева на пост мэра Орла.

Эта версия нашла косвенное подтверждение в начале июня: Владимир Строев, до последнего времени занимавший пост председателя совета директоров ПАО «Орелстрой», покинул компанию. Его место занял родственник — внук Егора Строева Александр Рогачев.

Тем временем в регионе все активнее обсуждается усиление позиций бывшего губернатора, которых он, впрочем, судя по всему, и не терял. Еще в конце мая в местных СМИ появилась информация о скорой отставке Вадима Потомского, а лоббистом ухода действующего губернатора назывался именно Строев.

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Егор Строев возглавлял Орловскую область еще в советские времена, с 1985 по 1989 он был первым секретарем обкома. В 1993 году он вернулся на пост первого лица региона и не уходил уже до 2009 года. После его отставки на место губернатора назначили Александра Козлова, до этого работавшего заместителем главы Минсельхоза — под началом нынешнего воронежского губернатора Алексея Гордеева. Но, в отличие от бывшего начальника, Козлов с трудом продержался первый срок. В числе причин его неудач называли и мощное противодействие, которое оказывалось новому главе региона со стороны местной элиты.