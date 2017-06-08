Пекин, 8 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. По последним данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, по итогам мая внешнеторговый оборот Китая увеличился более чем на 12% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году.

Морские контейнеры

Увеличение внешнеторгового оборота страны произошло из-за неожидаемо высокого объема импорта и экспорта. Так по итогам завершившегося месяца импорт вырос на 14,8%, экспорт продемонстрировал более скромный рост в 8,7%, пишет «Наньцзао жибао».

В заявлении Главного таможенного управления КНР отмечается, что профицит торгового баланса страны составил $40,81 млрд. Рост объема импорта и экспорты был заранее спрогнозирован аналитиками, однако эксперты не ожидали столь высоких показателей, так в апреле международные экономисты прогнозировали рост импорта на 8,5%, экспорт, по мнению специалистов, должен был увеличится не более чем на 6%.

Увеличение внешнеторгового оборота было вызвано ростом глобального спроса на китайские товары.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам мая индекс деловой активности — ключевой показатель состояния экономики страны — в сфере услуг продемонстрировал рекордный рост, остановившись на отметке 52,8. Таким образом, индекс PMI в сфере услуг достиг максимального значения за последние 4 месяца.