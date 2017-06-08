Минск, 8 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Безопасность строительства Белорусской АЭС подтвердила миссия по оценке площадки и проекта площадки с учетом внешних воздействий (Site and External Events Design, SEED) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает 7 июня пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

Renessaince Строительство БелАЭС

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Согласно сообщению, миссия SEED проводила исследование норм безопасности, которые были учтены при строительстве БелАЭС, с 16 по 20 января 2017 года. За это время миссия оценила безопасность проекта как с точки зрения природных катаклизмов, так и с точки зрения человеческого фактора.

По данным инспекционной группы, все аспекты безопасности были учтены при строительстве атомной электростанции. При строительстве также была проанализирована авария на АЭС «Фукусима-дайити» в Японии, выводы из которой были использованы при проектировании площадки БелАЭС.

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Напомним, первый реактор БелАЭС планируется запустить в 2019 году, второй — в 2020 году. Против строительства станции активно ведут борьбу власти Литвы, которые всеми силами стараются остановить проект, заявляя, что он «угрожает национальным интересам Литвы».