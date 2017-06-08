Санкт-Петербург, 8 июня, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Проверка исполнения госконтракта на ремонт крейсера «Аврора» повлекла назначение юридическим и должностным лицам 17-ти штрафов на общую сумму 885 тысяч рублей. Об этом проинформировало 7 июня Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Аврора» при возвращении в Петербург из Кронштадта

Госконтракт на ремонт легендарного крейсера был заключен между АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ) и Министерством обороны РФ. Ремонт корабля проводился в 2014—2016 годах, стоимость ремонта «Авроры» составила более 840 млн рублей.

Как сообщили в Санкт-Петербургском УФАС, по итогам внеплановой проверки действий КМЗ по исполнению госконтракта управление назначило заводу, как юридическому лицу, 10 штрафов на сумму 705 тысяч рублей. Должностным лицам предприятия назначено семь административных штрафов на общую сумму 180 тысяч рублей. Этот счет еще не закончен, поскольку рассмотрение итогов проверки продолжаается.

Ранее сообщалось, что проверка ремонта крейсера выявила ряд признаков нарушений законов о гособоронзаказе, защите конкуренции и закупках. Например, по данным УФАС, КМЗ для расчёта стоимости выполненных работ принимал завышенный норматив стоимости одного нормо-часа, что привело к повышению цены фактически выполненных работ на сумму, превышающую 18 млн рублей.

Среди причин для новых штрафов названо непредставление документов в антимонопольный орган по двум его мотивированным запросам. За это завод оштрафован на 125 тыс. руб. и 300 тыс. руб., а первый заместитель гендиректора, как должностное лицо, — на 15 тыс. руб.

За нарушение сроков авансирования по трем договорам поставки на 40 тыс. руб. оштрафован гендиректор КМЗ, и два штрафа назначено заместителю гендиректора по экономике и финансам. За размещение протоколов рассмотрения заявок на семь закупок с нарушением сроков заводу назначено семь штрафов по 25 тыс. руб.

При этом восемь ранее возбужденных административных расследований в отношении должностных лиц КМЗ были прекращены, поскольку завод представил в антимонопольный орган документы об отсутствии вины этих должностных лиц в административных правонарушениях.

«Еще одно дело, возбужденное в отношении генерального директора предприятия, по нарушению сроков авансирования (ч. 2 ст.14.75 КоАП РФ), будет рассмотрено 15 июня 2017 года», — сообщили в УФАС.

По закупке с нарушением антимонопольного законодательства кондиционеров для «Авроры» принято решение не отменять торги, так как кондиционеры закуплены и уже установлены на «Авроре».

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Как сообщалось ранее, закупка кондиционеров на корабль проводилась закрытым способом, используемым лишь для секретного оборудования, тогда как по условиям госконтракта с Минобороны РФ на ремонт «Авроры» никакой гостайны не содержалось.

«Я понимаю, что крейсер 1900 года постройки, на нем были совершенно секретные орудия, но какие могут быть кондиционеры особой секретности», — удивленно заявлял в декабре 2016 года руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

По его словам, «многие ссылаются на секретность проводимых торгов, а под завесой секретности зачастую прячется мошенничество и жульничество».

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Как сообщало ИА REGNUM , крейсер «Аврора» ушел на ремонт 21 сентября 2014 года. «Аврора» вернулась в Санкт-Петербург из Кронштадта в ночь на 16 июля 2016 года. Корабль стал на место вечной стоянки у Петроградской набережной. 31 июля 2016 года «корабль №1» участвовал в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России. В начале августа того же года «Аврора» открылась для посетителей.