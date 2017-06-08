Москва, 8 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» вошли в топ-50 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index, который был составлен агентством Gracenote.

Http://euroclubindex.com/asp/ranking.asp?x=1&Cache=8 Рейтинг

Лучшим российским клубом стал «Зенит», который занимает в рейтинге 22-е место. ЦСКА расположился на 27-м месте, а чемпион прошедшего сезона «Спартак» оказался на 40-й строчке.

Кроме того, не так далеко оказались «Краснодар» и «Ростов» — 55-е и 57-е место соответственно.

Возглавляет рейтинг действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал», следом за ним идет «Барселона», на третьем месте — мюнхенская «Бавария». В пятерке сильнейших — мадридский «Атлетико» и финалист Лиги чемпионов туринский «Ювентус».Отметим, что агентство Gracenote в своем рейтинге не только результаты команд в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и кубках. При этом в расчет берутся все достижения за последние четыре года, из которых наибольший вес имеют результаты последнего сезона.