Москва, 8 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Следов взрывчатых веществ на польском самолете Ту-154М, разбившемся в 2010 году под Смоленском, не выявлено. Об этом сообщил председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей Морозов в интервью РИА «Новости».

Ту-154

"Как следует из… окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию СКР, — заявил он. — Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было».

Морозов также добавил, что характер разброса обломков воздушного судна и их состояние не подтвердили версию взрыва или разрушение его в воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился польский самолет Ту-154М. На борту воздушного судна находились президент Польши Лех Качиньский и члены польского правительства. Всего в той авиакатастрофе погибло 96 человек.

По итогам расследования Межгосударственного авиационного комитета, причиной падения воздушного судна было признано неподчинение экипажа требованиям диспетчера в сложных метеоусловиях.

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