Донецк, 8 июня, 2017, 11:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 7 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 27 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 52 раза, сообщают 8 июня СМИ народных республик.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 27 раз режим тишины, четыре ополченца Народной милиции были ранены. Украинская армия выпустила снаряды по районам Кировска, Стаханова, Алмазной, пгт Донецкий, Калиново, Фрунзе, селам Желобок, Сокольники, Смелое, Логвиново и Веселогоровка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, зенитные установки ЗУ-23−2, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 52 раза. Под огнем оказались 20 населенных пунктов.

Читайте также: ЛНР: ВСУ потеряли 10 военнослужащих при попытке прорыва фронта

Артиллерийскими обстрелами ВСУ были повреждены линии электропередач и газопровод в поселке Красный Партизан, без электричества остались 409 абонентов. Также снарядами был пробит газопровод в Верхнеторецком, без газа (вместе с жителями Красного Партизана) остались 400 абонентов.

Помимо этого, украинской артиллерией была повреждена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода. Станция, питающая Мариуполь, Волноваху, Красноармейск и другие населенные пункты, приостановила свою работу.

Также ВСУ повредили три дома в поселке Крутая балка, один дом в поселке Минеральное, еще один — в Докучаевске, два дома в поселке Александровка и один дом уничтожили в Зайцево.

В районе Марьинки (ДНР) и Счастье (ЛНР) украинские диверсанты перерезали транспортные кабели оператора «МТС Украина», что вызвало в населенных пунктах республик перебои со связью.

По данным Украины, два солдата ВСУ погибли, еще 11 военнослужащих были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 71 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Марьинки, Водяного, Гнутово, Чермалыка, Павлополя, Красногоровки, Старогнатовки, Талаковки, Березового.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Троицкого, Зайцево, Луганского, Невельского, Крымского, Новотошковского, Станицы Луганской, станции Донец, Новоалександровки, Попасной, Трехизбенки, Катериновки, Новозвановки, Орехового.

Напомним, с 2014 года в Донбассе идет гражданская война между войсками Украины и ополченцами ДНР и ЛНР. Несмотря на подписанные Минские соглашения, Киев не прекращает попытки наступления на позиции войск республик, каждый раз терпя поражение.