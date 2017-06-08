Новочеркасск, Ростовская область, 8 июня, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за вспышки сальмонеллёза началась внеплановая проверка сетей быстрого питания. На это время все точки фастфуда в Новочеркасске закрыты. Как проинформировали ИА REGNUM в администрации города 8 июня, пострадали от некачественной шаурмы в основном студенты.

Novochgrad.ru Закрытый киоск

Киоск фастфуда расположен неподалеку от Южно-Российского государственного политехнического университета. Студенты регулярно здесь покупали готовую еду в перерывах между парами и семинарами. Кроме ларька с шаурмой на улице Троицкой специализированный рейд Роспотребнадзора прошёл по точкам, расположенным также рядом с вузом — на улице Просвещения.

В администрации заверили, что предпринимателям, добровольно закрывшим свои объекты, проверки не избежать.

Напомним, у пациентов инфекционной больницы Новочеркасска диагностирован сальмонеллёз. На больничной койке находятся 36 человек, в том числе, трое детей. Ихсостояние медики оценивают как средней степени тяжести.Все они в течение 5 и 6 июня посетили точку быстрого питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деятельность индивидуального предпринимателя не проверялась год, так как на Дону действует «мораторий» на проверки малого бизнеса. В ходе расследования уголовного дела в киоске были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

По факту массового отравления жителей Новочеркасска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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