Калуга, 8 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. 7 июня 2017 года в Калуге прошло заседание «Международного Византийского Клуба», в котором приняли участие представители администрации Калужской области, экспертной общественности и Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.

Стояние на Угре. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 1480

По итогам заседания участники решили обратиться в адрес органов государственной власти Калужской области и г. Москвы с предложением увековечить память русского мыслителя К.Н. Леонтьева в названиях улиц (площадей), присвоить имя К.Н. Леонтьева одной из школ Юхновского района.

Также решено поддержать инициативы об увеличении количества часов для преподавания «Основ православной культуры», восстановлении Благовещенского храма возле Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, об установлении даты 11 ноября — Дня победного окончания Великого стояния на Угре 1480 г., как федеральной памятной даты, символизирующей обретение полноты независимости России.