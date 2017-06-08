Оренбург, 8 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Оренбурге бурная дискуссия развернулась вокруг строительства, вернее его продолжения, дороги в Северном округе. Согласно генплану, трасса свяжет улицы Автомобилистов и Театральную и существенно разгрузит магистрали в СВЖР. Однако подготовительные работы уже вызвали массу недовольства со стороны жителей высоток, расположенных возле будущей дороги. Жильцы выступили против вырубки деревьев и за сохранение возникшего во время приостановки стройки зеленого парка, который служит зоной отдыха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сначала собственники квартир в многоэтажках, находящихся вдоль будущей трассы, противостояли чиновникам. Напомним, что не так давно прошел стихийный митинг. Сейчас идет противоборство с жителями других домов Северного округа, которые, как и чиновники, считают, что новая трасса разгрузит городские дороги и облегчит передвижение по областному центру.

Однако сторонники свежего воздуха и парка отдыха настроены агрессивно и не всегда готовы принять веские доводы других оренбуржцев. На кону находится 300 млн рублей. В эту сумму оценивается реализация дорожного проекта. Деньги выделяются на условиях софинансирования. Львиная доля (200 млн рублей) поступает из федерального бюджета, 80 млн — из областного и 20 млн — из городской казны. В случае их неосвоения, огромная для Оренбурга денежные сумма вернется в федеральную казну, и получить ее вновь будет нереально.

При таком варианте развития событий жители трех домов получат парк отдыха, который возник стихийно: во время приостановки строительства дороги карагач сильно разросся. Но большая часть Степного района города будет продолжать стоять в пробках из-за транспортной перезагруженности и дефицита дорог.

Настроенные на пикеты и судебные тяжбы оренбуржцы не хотят слышать чиновников с их обещанием оставить деревья вдоль трассы (лесозащитную полосу), а вместо каждого вырубленного карагача посадить саженцы в этом же районе рядом с дорогой по завершению строительных работ.

«Проектом строительства новой дороги предусмотрена точечная вырубка деревьев, но все вырубленные деревья будут компенсированы высадкой новых. И более того, зеленая зона будет благоустроена в соответствии с пожеланиями жителей», — заверил глава Северного округа Сергей Чуфистов.

«Мы все должны понимать, что без строительства данной дороги дальнейшее развитие города невозможно», — заявил начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Оренбурга Сергей Бренёв на встрече с жителями Северного района.

После того, как в конце 1960-х годов началась активная застройка северо-восточного жилого района Оренбург, его население увеличилось ровно в два раза. В 1985 году постановлением Совета министров РСФСР был утверждён Генеральный план города Оренбурга, разработанный специалистами Российского института градостроительства «Гипрогор». Застройка Степного посёлка, в том числе и проектирование магистралей, производились в соответствии с генпланом».

«Проезд Северный проектировался как одна из важнейших магистралей, связывающая север и северо-восток города. СВЖР — это огромная территория порядка 300 гектаров, где проживают более 120 тыс. человек, в основном, молодые семьи с детьми. Здесь динамично развивается инфраструктура — появляются новые школы и другие объекты. И это всё невозможно без строительства дорог. Новая дорога будет построена с соблюдением всех современных норм и требований», — подчеркнул Бренёв.

В свою очередь заместитель Главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов отметил, что чиновники готовы рассмотреть конструктивные предложения жителей по благоустройству этой территории.

Добавим, что на 8 июня запланирована очередная встреча жителей Северного округа с представителями городской администрации, поскольку точка в противостоянии не поставлена.