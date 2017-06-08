Москва, 8 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В России во время Кубка конфедераций 2017 года для болельщиков будет доступна широкая сеть общественного транспорта, которая включает в себя как общественный транспорт внутри городов, трансфер из аэропорта до города, так и междугородние бесплатные поезда, сообщили в Минтрансе РФ.

Минтранс РФ Эмблема бесплатного транспорта Кубка конфедераций-2017

Для того, чтобы болельщикам было быстрее находить бесплатный транспорт, его пометят специально разработанной эмблемой бесплатного проезда.

Эмблема представляет собой купол красного или синего цвета, в который вписаны фигуры болельщиков. Сам купол расположен на основании с надписью: «Бесплатный проезд / Free Ride». Также эмблема может быть реализована в черно-белом варианте.

Эмблема бесплатного проезда Кубка Конфедераций 2017 может располагаться как на корпусе транспортного средства, так и на его лобовом стекле.

Отметим, для получения права на бесплатный проезд болельщику необходимо купить билет на матч и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к Кубку конфедераций — 2017 и чемпионату мира ФИФА — 2018, подготовят бесплатные карманные карты-схемы метро и специальные справочники «Московский транспорт». 400 тысяч справочников будут раздавать в метро, на МЦК и других транспортных объектах.

Напомним, Кубок конфедераций ФИФА — 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В Москве игры примет стадион «Спартак».

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