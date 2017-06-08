Севастополь, 8 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня в Севастополе проводится операция по транспортировке морским путем и подрыву 986-килограммовой донной мины времен Великой Отечественной войны. Школьники Северной стороны опоздали на ЕГЭ из-за неорганизованного автобусного сообщения в связи с перекрытием рейда. Об этом говорилось на аппаратном совещании в правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

А Бегров. Севастопольская бухта. 1899

Операция по обезвреживанию одной из самых опасных мин, когда-либо найденных в Севастополе, началась в 04:30. Обнаруженная немецкая авиационная донная мина времен Великой Отечественной войны весит 986 кг и снаряжена взрывателем, не позволяющим ее подъем.

«Мина транспортируется в определенную точку в открытом море, с максимально возможной глубиной с последующим затоплением и взрывом», — сообщил директор департамента по общественной безопасности Владимир Татарчук.

На время операции закрыто судоходство на внешнем рейде, перекрыт рейд Севастопольской бухты ориентировочно до 12:00 часов, закрыты пляжи, оцеплена береговая полоса.

По информации департамента транспорта, для организации наземной доставки в центр жителей Северной стороны запустили дополнительно 90 автобусов.

«Однако возникли заторы на улично-дорожной сети, и добавился пассажиропоток, потому что сегодня проводится экзамен и школьники Северной стороны сдают ЕГЭ и едут в центр», — сказал Игорь Титов.

Как заявил глава Севастополя Дмитрий Овсянников, «не были учтены все осложняющие факторы при организации, собрались многокилометровые очереди». Он распорядился руководителям департаментов транспорта и образования покинуть совещание и «заняться школьниками».

Взрывоопасный предмет весом 986 кг обнаружен водолазами ЧФ РФ в 320 метрах от берега на глубине 17 метров на входе в бухту Севастополя. Пиротехники МЧС России идентифицировали находку как немецкую авиационную донную неконтактную мину типа «LMB» времен Великой Отечественной войны.

В опасной зоне поражающего действия находятся подводный газопровод высокого давления и гидротехнические объекты. «Севастопольгаз» перешел на режим повышенной готовности.

Магнито-акустическую мину при помощи понтонов парашютного типа приподнимут над грунтом для последующей буксировки. Стоимость водолазных работ оценивается в 498 млн рублей.

«Спасатели делают все возможное, чтобы предотвратить или уменьшить степень негативного воздействия на объекты в опасной зоне. Будем молиться», — сказал Татарчук.

Предположительно, это одна из донных мин, сброшенных немецкой авиацией в первых авианалетах на Севастополь в июне 1941 года. Фашисты хотели таким образом перекрыть входы в бухту. Стоит отметить, что первая такая магнито-акустическая мина упала на сушу, разрушив дом на улице Подгорной и убив нескольких человек (там сейчас стоит обелиск «Первым жертвам войны»).

До этого случая подобную мину обнаружили в Севастополе в 2004 году. Тогда во дворе частного дома трое мужчин попытались разобрать взрывоопасный предмет, после чего произошел взрыв, от которого двое погибли, а третий попал в реанимацию с многочисленными осколочными ранениями.