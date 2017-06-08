Симферополь, 8 июня, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») собирается потребовать у России компенсацию за дороги Крыма и Донбасса. Об этом сообщил портал «Главком» со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя «Укравтодора» Александр Харченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Харченко признал, что с момента воссоединения Крыма с Россией «Укравтодор» лишён возможности контролировать состояние автомобильных дорог в Крыму, а также проводить обследование автомобильных дорог общего пользования на территории ДНР и ЛНР.

При этом руководитель автотранспортной службы считает, что в этих условиях государственная компания имеет право потребовать от России «компенсации за испорченную транспортную инфраструктуру».

Замдиректора указал, что Киев в данном случае намерен действовать в соответствии с Порядком проведения защиты прав и интересов Украинского государства во время урегулирования споров, который был утвержден президентским указом в 2002.

Отметим, что в 2016 году на развитие дорожной инфраструктуры Крыма было выделено более 18 миллиардов рублей. Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, эта сумма в десять раз больше тех средств, которые выделялись на дороги полуострова при Украине.

При этом, согласно официальным данным, на Украине зафиксирован высокий износ на 97% автомобильных дорог.

Напомним, что в конце мая стало известно также о намерении Киева наложить санкции на российские компании за полёты над Крымским полуостровом. В частности, украинские власти намерены подать заявление к Международной организации гражданской авиации (IKAO) о том, что Россия якобы нарушила международную конвенцию о гражданской авиации.

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