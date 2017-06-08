Москва, 8 июня, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Действующее законодательство в сфере контроля оборота гражданского оружия нуждается не в ужесточение, а в усовершенствовании и доработке. Необходимо наделить сотрудников отделов лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии дополнительными правами, чтобы обеспечить им возможности профессионально и на должном уровне выполнять свои обязанности, считает заместитель председателя комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, по действующему законодательству они не имеют полномочий даже на проверку подлинности медицинских справок, которые им предъявляют для получения лицензии на право владения оружием.

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«Примерно 3,5 млн человек у нас в стране вооружены. Получается очень приличная армия. Ужесточение законов, регулирующих оборот оружия, будет косвенно означать, что все они подпадают под подозрение и зачисляются в разряд неблагонадежных, а это неправильно и несправедливо по отношению к этим людям. Решительное большинство тех, кто владеет гражданским оружием, законопослушные и благонадежные граждане. Более того, все они стоят на учёте в соответствующих органах и регулярно являются туда, чтобы продлевать лицензии», — заявил Николай Черкасов.

В тоже время, считает депутат, в «оружейном» законодательстве много недостатков и непродуманных решений, которые требуют доработки и устранения. Например, ситуация с получением медицинских справок и предоставлением их в лицензионно-разрешительные отделы ГУ Росгвардии при получении или продлении лицензии на оружие. По словам депутата, такую справку можно буквально купить «в переходе на Киевской площади».

«Граждан, желающих получить лицензию на оружие, обязали сдавать анализы на употребление наркотиков. Таким образом, вроде бы налицо необходимое усиление мер контроля. Но вся нелепость ситуации заключается в том, что сотрудники лицензионно-разрешительных отделов лишены возможности проверять предоставляемые им медсправки на подлинность В итоге каждый желающий может им предъявить липовую справку, и сотрудники Росгвардии будут вынуждены её принять», — отметил он.

В сфере регулирования оборота гражданского оружия есть ещё ряд вопросов, которые требуют к себе особого внимания. Например, формирование гильзотеки. По словам Николая Черкасова, все владельцы нарезного оружия знают, что сделать его контрольный отстрел бывает весьма проблематично.

По мнению депутата, корень проблемы лежит в недостаточно качественной работе лицензионно-разрешительных отделов, в их недофинансировании.

«Там нет даже нормальных компьютеров, которые обновляются со значительным отставанием от темпов развития современных информационных технологий. В итоге плохая, отсталая техническая оснащенность органов, контролирующих оборот оружия, значительно снижает эффективность их работы. А если совсем откровенно, то налицо и нехватка квалифицированных кадров», — заявил Черкасов.

Он считает, что необходимо усилить профилактическою работу с владельцами оружия, а для этого надо наладить работу по месту их проживания. Но и тут возникают сложности, поскольку усиление профилактических мер существенно увеличит нагрузки на участковых, которые и без того загружены работой.

Кроме того, необходимо наладить взаимодействие между столичными органами, контролирующими оборот оружия, и областными, поскольку в большинстве своем люди покупают, регистрируют и хранят оружие в городе, а применяют за городом.

«Тут не должно быть быстрых и скоропалительных решений. Возможно необходимо провести консультации с сотрудниками МВД, лицензионно-разрешительных отделов Росгвардии, выработать совместные решения и выйти с ними на уровень федеральной законодательной власти», — считает Черкасов.

Напомним, 4 июня 2017 года в Тверской области мужчина застрелил восемь человек в ходе бытового конфликта. Убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября».