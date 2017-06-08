Вашингтон, 8 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Группа американских конгрессменов занимается подготовкой иска против президента США Дональда Трампа. Повод для претензий заключается в его бизнесе, сообщает издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным газеты, десятки членов палаты представителей и сената считают, что Трамп нарушает закон — он якобы не отказался от своих активов и продолжает получать прибыль, сотрудничая с правительствами других государств.

Инициативная группа ссылается на положение конституции США, которое запрещает государственным служащим получать подарки и вознаграждения от зарубежных правительств.

Как пояснил старший демократ в юридическом комитете палаты представителей Джерри Надлер, обращение в суд поддержали 78 членов нижней палаты парламента и 25 сенаторов. Подача иска произойдет не раньше 12 июня.

«Мы намерены положить конец этим нарушениям», — подчеркнул Надлер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно о формальном обвинительном заключении в отношении президента США, над которым работает конгрессмен от штата Техас Эл Грин. Документ может положить начало процедуре импичмента главе государства. Он строится на основе расследования отставки главы ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы и якобы испытывал давление со стороны Трампа.

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