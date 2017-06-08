Казань, 8 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Татарии по шести адресам, где ранее был обнаружен возбудитель гриппа А птиц подтипа Н5, официально отменён карантин. Одновременно с этим в своём указе глава республики Рустам Минниханов установил для данных территорий трёхмесячное ограничение на вывоз в другие хозяйства инкубационного яйца и живой птицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Allergiyainfo.ru Грипп

Карантин снят по следующим адресам:

на частных подворьях домов № 45, 86 на улице Нижне-Нурлатская в городе Нурлат Нурлатского района;

на части фермы, используемой КФХ «Хамидуллин З.З.» для содержания домашней птицы, в городе Нурлат;

на части территории фермы того же фермерского хозяйства, но у деревни Чувашская Менча Нурлатского района;

на частном подворье дома № 18 на улице Центральная в селе Шумково Рыбно-Слободского района;

на частном подворье дома № 1 на улице Луговая в селе Абсалямово Ютазинского района;

на частном подворье дома № 90 на улице 3-я Кленовая в жилом массиве Дербышки города Казани.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Кабмина РТ, на птицекомплексе «Лаишевский» карантин пока не снят. Предположительный срок отмены ограничительных мер на предприятии — середина июня.

Напомним, очаг инфекции в республике был обнаружен в начале мая. После подтверждения результатов в лаборатории г. Владимира на ООО «Птицекомплекс Лаишевский», что в 45 км от Казани, ввели карантин. Он распространяется на все подворья в радиусе 5 км от посёлка имени 25 лет Октября, где расположен комплекс.

Поголовье птицы на предприятии, а также яйца уничтожены, но идёт механическая и санитарная обработка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очагов птичьего гриппа в республике уже нет, а предполагаемый источник заражения на «Лаишевском» — дикая фауна.

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