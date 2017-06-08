Вашингтон, 8 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. «Саудовская Аравия погладила эго Дональда Трампа, — отмечает на страницах газеты специалист по Ближнему Востоку Мохаммед Боззи. — Саудовцы с самого начала поняли, что Трамп жаждет лести и уважения. Они просчитали магната с самого момента прихода его во власть и поняли, что ему нужно. Именно поэтому в его честь был в Эр-Рияде организован такой помпезный прием с демонстративно подобострастными поклонами, скрытый смысл которых Трамп не прочел. Инвестиции королевства в обхаживание Трампа оправдываются».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Аналитик отмечает, что понятие о границах тщеславия у нынешнего президента США практически отсутствует, что в Эр-Рияде уловили сразу, и потому одной красивой побрякушки на цепочке из металла золотистого цвета оказалось вполне достаточно, чтобы фактически сказать ему «фас» и показать на Катар. Решение задачи облегчалось, по мнению автора, тем, что Трамп изначально был настроен против Ирана, а Катар на пути к Тегерану — самая подходящая зацепка. Таким образом саудовский король заручился поддержкой Вашингтона, как бы ее и не запрашивая.

«Саудовцы инициировали кризис в понедельник, а во вторник Трамп со своим твиттером выступил в качестве тяжелой артиллерии поддержки, несколькими сообщениями доведя противостояние сторон — каждая из которых до того момента была союзником США — до зубодробительного, — пишет Боззи. — Трамп взял на себя ответственность подстрекать саудитов к разрыву дипотношений с Катаром, чего в общем-то Эр-Рияд от него и хотел, не озвучивая своих желаний. Вместо того чтобы предолжать играть в миротворца, Трамп однозначно встал на сторону Саудовской Аравии и ее основного союзника — Объединенных Арабских Эмиратов. Трамп стал болельщиком Саудовской Аравии, и он согласовал внешнюю политику США с видением королевства на Ближнем Востоке, даже не понимая при этом, что это не он играет арабами, а саудиты играют им».

Саудиты, по мнению аналитика, выступили в роли навигационной системы GPS, запрограммировав для Трампа движение в нужном им направлении. «Теперь благодаря тому, что большой американский босс разрешил Эр-Рияду творить в регионе все, что ему вздумается, Саудовская Аравия подчинит себе маленького, но гордого нефтегазоносного соседа», — уверен автор.