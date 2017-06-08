Ярославль, 8 июня, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Ярославле вручили областные премии за достижения в области культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Фото страницы Михаила Нянковского в Facebook Лауреат премии Михаил Нянковский и зампред правительства области Виктор Костин

Награждение происходит каждые два года. В 2017 году на областные премии было подано 42 ходатайства из Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского и 8 муниципальных районов: Брейтовского, Даниловского, Гаврилов — Ямского, Первомайского, Некрасовского, Некоузского, Тутаевского, Угличского.

Премии присуждены в 10 номинациях: за достижения в музыкальном искусстве, дизайне, библиотечном деле, музейной работе и краеведении, литературе, журналистике, реставрации, архитектуре, эстетическом воспитании и образовании детей и юношества, любительском творчестве, а также в номинации «Открытие», которая существует с 2015 года и присуждается молодым деятелям культуры в возрасте до 35 лет за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью творческие работы.

Лауреатом областной премии им. Л.В. Собинова стала Ольга Лучкова за скрипичное исполнительское искусство в концертных программах 2015 и 2016 годов, а Светлана Дильмухаметова получила премию им. В.Г. Соколова за педагогический проект «Ярославская оркестрия — симфония будущего». Лауреатом областной премии им. Е.М. Стомпелева стала Валентина Смирнова за постановку спектаклей «Морозко», «Праздничный сон до обеда», «Семейный портрет с посторонним».

Премией им. П.Д. Барановского наградили Анастасию Курнышову за проект «Реставрация памятника XVII века носил и раки Святого царевича Димитрия Угличского» и Татьяну Сиротину за архитектурно-художественное решение интерьера фитнес-клуба «Авангард» в Ярославле.

Премия им. И.А. Тихомирова досталась коллективу авторов — Виктории Горшковой, Екатерине Макаровой, Евгении Вороновой за альбом «Иконы Семена Спиридонова Холмогорца» и Наталье Артемьевой, Ирине Зубатенко, Валерию Зубу за проект «Трапеза по-ярославски».

Лауреатом областной премии им. Оловянишниковых стала Елизавета Малафеевская за ювелирную коллекцию «MANU L». Премию им. И.З. Сурикова получил Михаил Нянковский за книгу «Черновик», а лауреатом областной премии им. Л.Н. Трефолева признан Андрей Григорьев за книгу историко-краеведческих очерков «Танцующие в круге: площадь Волкова в истории Ярославля».

Лауреатом областной премии им. Н.А. Некрасова стала Ольга Климычева за проект «Марафон семейного чтения «Незнайкин рюкзачок». Лауреатом премии «Открытие» признана Ксения Соловьева за постановку театрализованных представлений «За гранью», «Сквозь пальцы» и театрализованной программы «Письма. Правда в слезах матерей».