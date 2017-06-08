Вашингтон, 8 июня, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Оливер Стоун считает, что журналистка канала NBC Мегин Келли не была готова к тому, чтобы брать интервью у Владимира Путина, об этом американский режиссер сказал 7 июня в интервью журналистам телеканала ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению создателя фильмов «Нерассказанная история США», «Украина в огне» и «Сноуден» данное интервью показало минусы современной журналистики США, которая не оставляет места для нюансов.

Режиссер сравнил поведение журналистки во время интервью с пулеметом и сообщил — он считает, что Владимир Путин знал свое дело в отличие от Мегин Кели, которая много не знает.

«Я считаю, что она выглядела привлекательно и задавала провокационные вопросы, но она была не в состоянии что-либо обсуждать или противостоять ему, потому что не знает многих вещей», — пояснил Стоун.

В ответ на эти заявления глава NBC News Ной Оппенхейм заявил, что никому не интересно мнение Оливера Стоуна, о котором его не спрашивали, по поводу выступления Мегин Келли или его мнение об уровне её журналистики, о котором он плохо информирован.

«Раз уж мы обмениваемся профессиональными мнениями, то сообщите ему — я не думаю, что с начала 90-х годов он снял хоть один достойный фильм», — сказал Оппенхейм.

Напомним, Оливер Стоун в период с 2015 года и до недавнего времени периодически лично беседовал с президентом РФ и на основе данных встреч создал четыре фильма, которые в ближайшее время будут показаны в США на кабельном канале Showtime. Первую серию канал будет транслировать 12 июня.