Вашингтон, 8 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Корпорация Microsoft перестанет с 1 июля поддерживать приложение Skype для Windows Phone. Об этом сообщает портал PhoneArena.

Skype

По информации издания, компания отказалась обновлять устаревшие версии продукта. Поэтому войти в свой аккаунт пользователи Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 и приложения Messaging для Windows 10 Mobile не смогут.

«С сожалением информируем вас о том, что мы собираемся удалить эти версии Skype. В результате вы не сможете использовать их после 1 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Также сменить устройство придётся пользователям Windows RT и TV — эти системы также перестанут поддерживать сервис.

Кроме того отмечается, что на сегодня рыночная доля устройств на Windows Phone составляет около 1%.