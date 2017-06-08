Мурманск, 8 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. «История возникновения песков увязывается уже с позапрошлым веком, вообще, здесь были соляные разработки, для выварки соли был необходим лес, деревья вырубали, — пояснила Петрова. — Северная тайга, как вы знаете, восстанавливается у нас достаточно редко. Здесь почвы подвижные, песчаные. К тому же площади были вырублены достаточно большие».

Наталья Линкевич
Защитная полоса на берегу реки Варзуга, Мурманская область

По словам эксперта, фитомелиорацией кузоменских пустынь занимается не одно поколение людей: эти работы проводились и в начале 90-х годов прошлого века. Площадь подвижных песков в настоящее время составляет 1600 га, в том числе на правом берегу реки Варзуги — до 800 га. В 2016 году к решению существующих проблем подключилось Баренц-отделение WWF России.

По информации ИА REGNUM, в мае и июне 2016 года в селе Кузомень были проведены мероприятия по созданию защитной полосы на берегу реки Варзуги, тогда были заготовлены и высажены шесть тысяч древесных растений местных видов, что, само собой, не особо изменило ситуацию: мало того, что в песках продолжают тонуть дома местных жителей, происходит и опустынивание устья реки. Значение этого водоёма Мурманской области нельзя недооценить здесь находится самое большое на Европейском Севере стадо атлантического лосося.

«Один из видов, сохранением которого озабочен наш фонд, это атлантический лосось, река Варзуга — одна из ключевых для вида, — объяснил директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис. — Кузоменские пески — наиболее острая проблема в деле сохранения популяции. Работы по закреплению песков ведутся с переменным успехом. Сейчас, с моей точки зрения, внимание немного снизилось со стороны властей, мы стараемся поддерживать эту работу. Наша задача — чтобы опыт и знания передавались, здесь работают люди всех возрастов. В планах — создание школьного лесничества».

Как объяснил Суткайтис, при имеющихся угрозах для популяции сёмги местные власти не проявляют рвения в деле предотвращения опустынивания.

«С властями Терского района мы слабо знакомы, пытались с ними встречаться, когда начинали проект, говорили с главой, они больше приняли к сведению, — пояснил глава Баренц-отделения Фонда дикой природы. — Основная поддержка идёт от села Варзуги, от главы поселения. У нас хорошие взаимоотношения с региональными властями, в частности, с министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области».

Однако, по оценкам специалистов, даже имеющихся объёмов работ может не хватить, чтобы спасти вязнущие в песке территории.

«То, что нам может здесь помочь, в этих условиях — это массовое залужение и массовая посадка леса, — считает представитель Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова. — Потому что если мы будем сажать маленькими фрагментами, как, к большому сожалению, происходило достаточно долго, — это нас не спасёт».