Мурманск, 8 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. «История возникновения песков увязывается уже с позапрошлым веком, вообще, здесь были соляные разработки, для выварки соли был необходим лес, деревья вырубали, — пояснила Петрова. — Северная тайга, как вы знаете, восстанавливается у нас достаточно редко. Здесь почвы подвижные, песчаные. К тому же площади были вырублены достаточно большие».

Наталья Линкевич Защитная полоса на берегу реки Варзуга, Мурманская область

По словам эксперта, фитомелиорацией кузоменских пустынь занимается не одно поколение людей: эти работы проводились и в начале 90-х годов прошлого века. Площадь подвижных песков в настоящее время составляет 1600 га, в том числе на правом берегу реки Варзуги — до 800 га. В 2016 году к решению существующих проблем подключилось Баренц-отделение WWF России.

По информации ИА REGNUM, в мае и июне 2016 года в селе Кузомень были проведены мероприятия по созданию защитной полосы на берегу реки Варзуги, тогда были заготовлены и высажены шесть тысяч древесных растений местных видов, что, само собой, не особо изменило ситуацию: мало того, что в песках продолжают тонуть дома местных жителей, происходит и опустынивание устья реки. Значение этого водоёма Мурманской области нельзя недооценить — здесь находится самое большое на Европейском Севере стадо атлантического лосося.

«Один из видов, сохранением которого озабочен наш фонд, это атлантический лосось, река Варзуга — одна из ключевых для вида, — объяснил директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис. — Кузоменские пески — наиболее острая проблема в деле сохранения популяции. Работы по закреплению песков ведутся с переменным успехом. Сейчас, с моей точки зрения, внимание немного снизилось со стороны властей, мы стараемся поддерживать эту работу. Наша задача — чтобы опыт и знания передавались, здесь работают люди всех возрастов. В планах — создание школьного лесничества».

Как объяснил Суткайтис, при имеющихся угрозах для популяции сёмги местные власти не проявляют рвения в деле предотвращения опустынивания.

«С властями Терского района мы слабо знакомы, пытались с ними встречаться, когда начинали проект, говорили с главой, они больше приняли к сведению, — пояснил глава Баренц-отделения Фонда дикой природы. — Основная поддержка идёт от села Варзуги, от главы поселения. У нас хорошие взаимоотношения с региональными властями, в частности, с министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области».

Однако, по оценкам специалистов, даже имеющихся объёмов работ может не хватить, чтобы спасти вязнущие в песке территории.

«То, что нам может здесь помочь, в этих условиях — это массовое залужение и массовая посадка леса, — считает представитель Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова. — Потому что если мы будем сажать маленькими фрагментами, как, к большому сожалению, происходило достаточно долго, — это нас не спасёт».