Симферополь, 8 июня, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии РФ переброшены в Крым для участия в военных маневрах. Батальон приступил к активной фазе тактических занятий на полигоне Опук на востоке полуострова. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Морские пехотинцы Каспийской флотилии

«В полевых условиях личный состав подразделения морской пехоты отрабатывает задачи оборудования огневых позиций, смены районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны», — сообщили в пресс-службе.

После этого подразделения морской пехоты Каспийской флотилии будут переброшены из Крыма на общевойсковой полигон в Дагестан, где во взаимодействии с морской пехотой Черноморского флота РФ проведут совместное тактическое учение с применением беспилотников.

Напомним, что в настоящее время проводится проверка боевой готовности соединений ЮВО, к которой привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и минометы «Сани».

Как сообщили в пресс-службе, подразделения совершили марши комбинированными способами на незнакомые полигоны округа, расположенные на территории Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарском крае и республик Крым и Дагестан.