Ярославль, 8 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. 7 июня на заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города депутаты потребовали у мэрии вернуть демонтированные остановочные комплексы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Заседание комиссии по экономике

Вопрос при обсуждении демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов поднял депутат Михаил Халтян. Многие ларьки находились на остановках, и были сочленены с навесами, под которыми пассажиры могли укрыться во время дождя.

«Верните остановки на Суздальском шоссе! Разгромили остановку, хоть бы лавочку оставили. Это безобразие!», — сказал депутат муниципалитета Ярославя Михаил Халтян.

Заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов пояснил, что мэрия не имеет отношения к демонтажу остановочных комплексов. По его словам, это сделали сами предприниматели, которые не захотели легализоваться, заключить договор аренды с мэрией и поставить НТО нового образца.

«Демонтировав свой объект, предприниматели обязаны восстановить благоустройство. Мы будем выставлять регрессивные иски предпринимателям. Новая остановка стоит 300−400 тысяч, таких денег в бюджете нет, сейчас привлекаем внебюджетные средства, чтобы поставить временные навесы. Дмитрий Евгеньевич (депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Кузьмин, владелец рекламной компании «Два слона» — ИА REGNUM ) согласился помочь», — сказал заместитель мэра Алексей Торопов.

Представители мэрии сообщили, что в городе еще остается 220 незаконно размещенных НТО.

Также на комиссии были подведены итоги реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля в 2016 году. Основные направления программы: модернизация экономики, развитие социального потенциала города, развитие городской среды и совершенствование муниципального управления, развитие гражданского общества. Финансирование составило почти 21 миллиард рублей, 13,7 миллиардов из которых — это средства внебюджетных источников. Был представлен подробный отчет обо всех мероприятиях программы по всем обозначенным направлениям.

Депутаты поддержали предложенные мэрией изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории города, что связано с внесением в документ более ста новых рекламных мест на остановках общественного транспорта. Если проект решения будет одобрен на муниципалитете, в общее количество рекламных мест в городе составит 707.

Также депутаты обсудили итоги реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле» и программы развития туризма в 2016 году. Было отмечено, что средств, выделяемых на осуществление мероприятий программ, недостаточно, это необходимо учесть при формировании бюджета города на 2018 год.