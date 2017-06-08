Ставрополь, 8 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В настоящее время в Ставропольском крае продолжают выплачивать компенсацию жителям, пострадавшим от паводков. Материальная помощь предоставлена уже 3057 семьям. Общая сумма, израсходованная на помощь подтопленцам, составила уже более 125 млн рублей.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

Тем, кто пострадал от подтопления наиболее сильно, полностью потеряв имущество во время разгула стихии, предусмотрена компенсация в размере 100 тысяч рублей. Эту сумму получили уже 202 человека, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе губернатора края.

Еще 9684 пострадавшим выплачено по 10 тыс. рублей. Жителям, потерявшим часть имущества, выплачивается по 50 тыс. рублей. Такая помощь оказана 176 человекам.

Читайте также: Паводок на Ставрополье: власти обещают увеличить размер

Паводки на Ставрополье: пять районов в зоне подтоплений и оползней

Как сообщало ИА REGNUM, каждому пострадавшему от паводка в Ставропольском крае по поручению президента РФ Владимира Путина будет выделена помощь из резервного фонда правительства РФ. На встрече с подтопленцами об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

Кроме того, краевая дума приняла решение об увеличении сумм выплат с одной тысячи до 10 тысяч рублей каждому пострадавшему. Компенсация потери части имущества составит не 20 тыс, а 50 тыс. рублей. Полная утрата жилья будет компенсироваться исходя из средней стоимости квадратного метра. Компенсация в случае гибели человека составит 1 млн рублей.

Стоит отметить, что не только власти, но и простые граждане стремятся оказать помощь пострадавшим от паводка землякам. Так, неравнодушные ставропольчане несут одежду, продукты питания, бытовую технику, игрушки в центры сбора помощи, организованные в библиотеке для слепых, Епархиальном центре помощи материнству и детству, а также в офисе городского совета женщин.

Общегородская благотворительная акция началась еще до наводнения, с начала 2017 года помощь была оказана уже 864 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщили в комитете социальной защиты администрации Ставрополя.