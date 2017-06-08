Почти 1 млрд рублей выделят Ставрополью на ликвидацию последствий паводка
Ставрополь, 8 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В настоящее время в Ставропольском крае продолжают выплачивать компенсацию жителям, пострадавшим от паводков. Материальная помощь предоставлена уже 3057 семьям. Общая сумма, израсходованная на помощь подтопленцам, составила уже более 125 млн рублей.
Тем, кто пострадал от подтопления наиболее сильно, полностью потеряв имущество во время разгула стихии, предусмотрена компенсация в размере 100 тысяч рублей. Эту сумму получили уже 202 человека, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе губернатора края.
Еще 9684 пострадавшим выплачено по 10 тыс. рублей. Жителям, потерявшим часть имущества, выплачивается по 50 тыс. рублей. Такая помощь оказана 176 человекам.
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Как сообщало ИА REGNUM, каждому пострадавшему от паводка в Ставропольском крае по поручению президента РФ Владимира Путина будет выделена помощь из резервного фонда правительства РФ. На встрече с подтопленцами об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
Кроме того, краевая дума приняла решение об увеличении сумм выплат с одной тысячи до 10 тысяч рублей каждому пострадавшему. Компенсация потери части имущества составит не 20 тыс, а 50 тыс. рублей. Полная утрата жилья будет компенсироваться исходя из средней стоимости квадратного метра. Компенсация в случае гибели человека составит 1 млн рублей.
Стоит отметить, что не только власти, но и простые граждане стремятся оказать помощь пострадавшим от паводка землякам. Так, неравнодушные ставропольчане несут одежду, продукты питания, бытовую технику, игрушки в центры сбора помощи, организованные в библиотеке для слепых, Епархиальном центре помощи материнству и детству, а также в офисе городского совета женщин.
Общегородская благотворительная акция началась еще до наводнения, с начала 2017 года помощь была оказана уже 864 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщили в комитете социальной защиты администрации Ставрополя.