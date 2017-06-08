Лондон, 8 июня, 2017, 10:27 — ИА Регнум. 8 июня в Великобритании проходят досрочные парламентские выборы, инициированные премьер-министром Терезой Мэй, которая была убеждена, что победа будет за ней.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Однако результаты социологических опросов среди избирателей в преддверии выборов показали, что партия тори во главе с Мэй теряет голоса, передает 7 июня Der Focus.

Многие задаются вопросом, что будет означать для Великобритании проигрыш Терезы Мэй.

Во-первых, ее место займет лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, который «совсем иначе» смотрит на процесс Brexit.

Во-вторых, само будущее Brexit будет под вопросом.

Мэй неоднократно обвиняла Корбина в его несостоятельности как переговорщика.

Поэтому, согласно ее мнению, Великобритания не добьется позитивных условий от ЕС, если сделка по выходу из Евросоюза будет вестись Джереми Корбином.

В-третьих, лидер лейбористов выступает за беспошлинный доступ на европейские рынки после Brexit, что означает: Великобритания, как и прежде, останется на внутреннем рынке ЕС.

Однако на это не пойдет Брюссель, который хочет показать другим членам «самые болезненные» последствия выхода из ЕС, дабы избежать прецедента в дальнейшем, пишет издание.

Стоит отметить, что в случае своей победы Корбин исключил проведение второго референдума в Великобритании по выходу страны из ЕС.

Однако, если бы он пообещал «на радость всем проевропейским гражданам Великобритании» проведение референдума, он мог бы, скорее всего, заручиться поддержкой большего числа избирателей, добавляет издание.

Какая партия победит на досрочных парламентских выборах и кто станет премьер-министром страны, станет известно после подсчета голосов 8 июня.