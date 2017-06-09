Москва, 9 июня, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, в российских школах участники ЕГЭ сдают русский язык. Этот предмет является обязательным предметом для всех выпускников школ, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку в основной период подали около 628 тысяч участников.

ЕГЭ будет проходить почти в 5,4 тысячах пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в России и за рубежом.

Экзаменационная работа по русскому языку включает в себя две части. ЕГЭ по русскому языку сдается в форме сочинения на заданную тему и упражнения в письменной форме.

После окончания 11 класса обязательным к сдаче является написание «президентского сочинения», которое принимается по системе зачет-незачет.

ЕГЭ по физике и литературе 7 июня прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах принимают участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года.

Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 23 марта по 14 апреля.

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