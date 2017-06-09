В российских школах проходит ЕГЭ по русскому языку
Москва, 9 июня, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, в российских школах участники ЕГЭ сдают русский язык. Этот предмет является обязательным предметом для всех выпускников школ, сообщили в Рособрнадзоре.
Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку в основной период подали около 628 тысяч участников.
ЕГЭ будет проходить почти в 5,4 тысячах пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в России и за рубежом.
Экзаменационная работа по русскому языку включает в себя две части. ЕГЭ по русскому языку сдается в форме сочинения на заданную тему и упражнения в письменной форме.
После окончания 11 класса обязательным к сдаче является написание «президентского сочинения», которое принимается по системе зачет-незачет.
ЕГЭ по физике и литературе 7 июня прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений.
Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах принимают участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года.
Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.
Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 23 марта по 14 апреля.
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