Москва, 8 июня, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Тестовый экземпляр нового российского компьютера Эльбрус 101-РС может стоить около 130 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru со ссылкой на представителя компании «Росэлектроника».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

"Цена на тестовый образец ПК будет в районе 130 000 рублей, а на серийный, который появится в начале 2018 года, — около 70 000 рублей за штуку», — говорится в сообщении.

По информации, полученной от источника, спрос на компьютеры «Эльбрус 101-РС» есть, однако это во многом зависит от того, как себя проявит пробная партия. Возможно, что в процессе ее эксплуатации будут выявлены некоторые недоработки. Для того чтобы серийные машины получились более качественными, компания планирует выявлять ошибки и исправлять их.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Росэлектроника» запустила в производство тестовую партию компьютеров Эльбрус 101-РС. Разработку планируют применять в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях.

При этом в компании подчеркивают, что новая машина обладает максимальной степенью защищенности и собрана исключительно из отечественных компонентов.

Напомним, что завершить производство тестовой партии из 50 компьютеров планируется в июле 2017 года. Запуск серийного производства запланирован на начало 2018 года.