Чита, 8 июня, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло в ходе своего сегодняшнего визита в Забайкалье заявил, что село в нашей стране возрождается. Его слова, сказанные 8 июня после осмотра XIV межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, цитирует Забмедиа.

Zabmedia.ru Сибирский полпред Сергей Меняйло в Чите

«Само сельское хозяйство в комплексе — это возрождение села. И то, что оно сегодня возрождается, это правильно. Поэтому мы должны предусмотреть все меры поддержки», — считает полпред.

По его словам, развитие племенного животноводства, в том числе и на территории Забайкалья, является сегодня перспективным направлением для всей Сибири. Большой интерес к такого рода мероприятиям, считает Меняйло, говорит о высоком экономическом потенциале этого направления.

«Тема очень интересная, тема перспективная. Она может дать хороший экономический эффект», — дал оценку полномочный представитель президента.

Напомним, Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз открылась сегодня, 8 июня, в Кутузовке под Читой. Помимо полпреда в СФО Сергея Меняйло в этом мероприятии принимают участие члены Совета Федерации, представители исполнительной власти страны и региона.

Высокий статус гостей выставки заметно «окружил голову» местным чиновникам. В ходе торжественной части губернатор Забайкальского края Наталья Жданова допустила возможность отчитаться о достижении в регионе миллионного поголовья овец через год, уже в ходе следующей выставки. Но потом значительно скорректировала сказанное, сообщив, что срок достижения целевого показателя — 2020−2021 годы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о стабилизации положения с поголовьем в свиноводстве, овцеводстве и козоводстве извещают также власти Оренбургской области. В начале 2017 года поголовье свиней составило 289,6 тыс. голов (101,9% к 2011 году), овец и коз — 330,6 тыс. голов (118%).