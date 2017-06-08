Екатеринбург, 8 июня, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Свердловской области министерство общественной безопасности не согласовало площадки возле «Ельцин-центра» в Екатеринбурге для проведения выставок «История ельцинизма», «Эпоха Ельцина» и «20 лет без СССР». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор свердловского отделения движения «Суть времени» Артём Брусницын.

ИА Красная Весна Работа из фотовыставки 20 лет без СССР

Он подчеркнул, что в начале недели, 5 июня, были поданы уведомления о проведении выставок неподалёку от «Ельцин-центра», причём было указано четыре площадки, так как имелись опасения, что на какой-то из них могут не согласовать из-за параллельных мероприятий которые могут быть намечены на 12 июня. Но как выяснилось, не согласовали ни на одной из указанных площадок.

«Рассмотрев поданные Вами уведомления, Министерство не может согласовать проведение заявленного Вами публичного мероприятия по указанному месту проведения — г. Екатеринбург., площадки у здания по ул. Бориса Ельцина, дом 3, по следующим основаниям. В указанном месте (г. Екатеринбург, у здания по ул. Бориса Ельцина, дом 3), в заявленное Вами время и дату, проводится культурно-массовое мероприятие, регламентированное Администрацией муниципального образования «город Екатеринбург», — говорится в официальном ответе.

Таким образом, в министерстве изменили место проведения публичного мероприятия и предложили общественникам провести выставки площадке перед зданием бывшего ДК РТИ, по адресу город Екатеринбург, улица 8 Марта, 212.

По словам Артёма Брусницина, проводить выставку в предложенном министерством общественной безопасности не имеет никакого смысла, так как площадка находится за Объездной дорогой далеко от центра Екатеринбурга в самом конце улицы 8 Марта. Он сообщил, что общественники намерены уже сегодня подать новые уведомления на проведение выставки на площадках в центральных районах города.

«Тем, кто внимательно следит за организацией публичных мероприятий в городе, известно, что тактика выдавливания протестных мероприятий из центральных районов города на более отдалённые практикуется уже давно. Так например митинг транспортников, которые в марте хотели провести мероприятие на Площади Труда, был в итоге перенесён на Площадь Обороны, которая только формально считается «центром» города. Но то, чтобы рядовой пикет-выставку с заявленными 15 участниками выводили на «край географии», такое видимо произошло впервые», — сообщил участник регионального свердловского отделения движения «Суть времени».

Напомним, что ранее у здания «Ельцин-центра» уже проходили подобные мероприятия. Так в конце ноября 2015 года организация «Патриоты» представляла там свою выставку «Эпоха Ельцина». Позже они же не раз выходили на пикеты к зданию президентского музея, чтобы выразить протест и несогласие с проводимыми в «Ельцин-центре» мероприятиями.