Вашингтон, 8 июня, 2017, 19:56 — ИА Регнум. «Можно без преувеличения сказать, что США сыграли решающую роль в формировании и развитии молодой грузинской демократии», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на торжественном приеме, устроенном посольством Грузии в Вашингтоне.

Mfa.gov.ge На торжественном приёме в Белом доме

По информации МИД Грузии, этим приемом открылась неделя праздничных мероприятий, посвященных 25-летию дипломатических отношений между Грузией и США.

По заявлению Михаила Джанелидзе, США также сыграли решающую роль в обеспечении прогресса Грузии на пути интеграции с Евросоюзом и НАТО.

«Со дня обретения независимости и до настоящего времени Соединенные Штаты являются особенным другом и стратегическим партнером Грузии, твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, процесс её демократической консолидации, экономического развития и необратимого шествия по пути европейской и евроатлантической интеграции», — подчеркнул министр.

Он заверил собравшихся в том, что и Грузия на протяжении всех 25 лет была и остается надежным союзником и главным международным партнером США как на региональном, так и на глобальном уровне.

«Может, наша страна и маленькая по размерам, но вместе с Соединенными Штатами Америки мы большой партнер с точки зрения безопасности, благополучия и ценностей», — заявил Джанелидзе.

Он поблагодарил США за поддержку и дружбу и выразил надежду, что обе страны достигнут еще больших успехов на пути углубления стратегического партнерства.