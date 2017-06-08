Брюссель, 8 июня, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В Европейском союзе назревает необходимость смены курса в отношении России, включая вопрос односторонних санкций против Москвы. Однако пока нельзя сказать, когда именно произойдет перелом, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов в интервью газете «Известия».

ЕС

Говоря о возможном продлении антироссийских санкций, Чижов пояснил, что в конце июня должен быть рассмотрен один из трех пакетов «односторонних рестриктивных мер» против Москвы. В остальном же гадать не стоит, отметил он, однако налицо следующее: ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России.

«Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно», — сказал Чижов и добавил, что процесс может занять до полугода.

По словам Чижова, тема антироссийских санкций поднимается на разных уровнях каждые шесть месяцев, обсуждают вопрос и послы, и министры. Представители ряда стран говорят о необходимости ослабления или полной отмены ограничений, однако их оппоненты призывают к ужесточению мер. В результате председатели совещаний предлагают оставить все как есть, говоря о том, что главное — это единство ЕС.

«Когда сохранение единства ЕС становится самоцелью, ничего хорошего ждать не приходится. Да и единство на основе того, чтобы оставить все как есть, — тоже путь в никуда», — отмечает Чижов.

Отвечая на вопрос о «поликризисе» в ЕС, упомянутом председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Чижов пояснил, что речь идет о трех «измерениях». Это перпектива Brexit, продолжающийся кризис зоны евро, а также миграционный кризис, который, вероятно, обострится в летний период.

«Вряд ли ЕС в ближайшее время развалится. Более того, в связи с Brexit он может укрепиться. По какому пути пойдет это образование — другой вопрос», — отметил дипломат.

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