Вашингтон, 8 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовиц, представляющий интересы главы государства в расследовании о «связях» его предвыборного штаба с Россией и «вмешательстве» Москвы в выборы, заявил, что накануне выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате Трамп чувствует себя уверено.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В заявлении частного адвоката говорится, что Трамп считает себя «полностью вне подозрений» после публикации доклада Коми сенату Конгресса США.

«Он намерен продолжать движение вперед по реализации своей повестки дня», — сказал юрист.

Также Трамп признателен Коми за то, что подтвердил публично сделанные им в частном порядке заявления о том, что глава государства не находится под расследованием в рамках какого-либо «российского дела».

Напомним, Джеймс Коми был уволен президентом США 9 мая. 8 июня Коми выступит на слушаниях в сенатском комитете по разведке, который ведет расследование о якобы вмешательстве России в выборы.

Экс-глава ФБР в опубликованной накануне речи заявил, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа. По его словам, попыток добиться от ФБР прекращения расследований в отношении Майкла Флинна Трамп не делал.

Так, после антитеррористического брифинга 14 февраля Трамп обратился в главе ФБР с просьбой «не трогать» экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Флинн ушел в отставку, и Коми понял этот разговор как просьбу больше не трогать Флинна, который и так ушел из большой политики. Затем состоялись два разговора, 30 марта и 11 апреля, в которых Трамп говорил, что расследование якобы «связей» его штаба с Россией в ходе выборов мешает ему теперь управлять страной.