Москва, 8 июня, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Силы оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства приняли участие в двухдневной антитеррористической тренировке, которая прошла на строительной площадке Керченского моста, сообщили в Росавтодоре.

Kerch-most.ru Строящийся Керченский мост

Цель тренировки — отработать взаимодействие между всеми структурами в случае угрозы в акватории. Для этого были смоделированы различные ситуации и отработаны меры оперативного реагирования.

По сценарию учения, террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам и заложить взрывное устройство. На подходе к мосту они были задержаны и обезврежены, а морской буксир освобожден от условных захватчиков.

«Разработан целый комплекс мероприятий по недопущению нанесения угрозы ни с моря, ни с воздуха, ни с берега», — отметил первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Виталий Вересович.

Отметим, безопасность строительства Керченского моста обеспечивается в круглосуточном режиме. Объекты строительства по обоим берегам и в проливе находятся под контролем более 200 видеокамер, обеспечивающих запись и хранение информации.

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Как сообщало ИА REGNUM, на строительстве моста через Керченский пролив началось сооружение тел фарватерных опор. Одновременно на ростверках фарватерных опор идет создание специальных вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов. Опоры будут готовы принять арки Керченского моста в конце августа 2017 года.

Напомним, строительство Керченского моста ведется одновременно по всей длине — это 19 км. В сутки на объекте задействовано более 200 основных единиц техники, более 20 единиц различных плавсредств и почти 7000 строителей.

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