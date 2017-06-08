Оренбург, 8 июня, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Оренбуржье после небольшого перерыва вновь столкнулось с проблемой обманутых дольщиков. В 2014 году вопрос успешно решили, однако с 2015 года на территории региона стали вновь появляться проблемные объекты. На сегодняшний день в этом списке пять домов, а числе пострадавших — 53 дольщика. Такие данные на расширенном заседании межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства Оренбургской области озвучил губернатор Юрий Берг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Глава региона также обратил особое внимание на то, что официальная статистика расходится с реальным положением дел: реально обманутых граждан в два раза больше. В реестр обманутых дольщиков внесены те, кто обратился в стройнадзор. В числе проблем сферы долевого строительства Юрий Берг назвал крайне низкие темпы строительства отбельных объектов. К ним относится, например, жилой комплекс «Северное сияние» в Оренбурге (строится уже пять лет при норме в два года). Застройщику ООО «Промышленный строительный комплекс» 14 раз продляли разрешение на строительство. Дом до сих пор не готов к вводу в эксплуатацию.

Не справился с объемами взятых обязательств и застройщик многоэтажки по ул. Московской в Бузулуке. Напомним, судьба этого дома обсуждалась на уровне правительства области в марте 2017 года. Строительство высотки началось в 2013 году, но спустя два года было приостановлено из-за отсутствия средств у застройщика и судебного запрета на совершение регистрационных сделок. Сложную ситуацию усугубила трагическая гибель генерального директора компании-застройщика.

Читайте также: Дольщики Оренбуржья в ожидании: в 2017 году стройку могут возобновить

Стоит отметить, по состоянию на 1 июня 2017 года на учтено пять проблемных объектов долевого строительства, по которым общее количество граждан-участников строительства — 102, из них в Реестре дольщиков — 53 человека. Три дома находится в селе Нежинка Оренбургского района, один — в Бузулуке и один — в Оренбурге.

В обсуждении проблем обманутых дольщиков в Оренбурге принимала участие представитель рабочей группы по защите прав вкладчиков и дольщиков партии «Единая Россия» Виктория Пенькова, которая отметила, что в настоящий момент в России 134 тысячи семей столкнулись с проблемой в сфере долевого строительства. В Приволжском федеральном округе самая напряженная ситуация складывается в Самарской, Саратовской, и Нижегородской областях, Пермском крае и Башкирии.