Пхеньян, 8 июня, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Японии, если ее волнует собственная безопасность, следует убрать со своей территории военные базы США. Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель Комитета КНДР в защиту мира.

Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По его словам, Токио также «не следует испытывать судьбу», усиливая санкции и давление против Северной Кореи.

«В чрезвычайной ситуации КНДР способна превратить в пепел Японский архипелаг даже прежде, чем нанесет удар по США», — отметил представитель Комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня Вооруженные силы (ВС) Северной Кореи запустили несколько противокорабельных баллистических ракет. Пролетев около 200 км, ракеты упали в Японское море — вне пределов исключительной экономической зоны Японии.

В Токио был созван Совет национальной безопасности в связи с испытаниями Северной Кореи.

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