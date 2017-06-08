Нью-Дели, 8 июня, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Число погибших от взрыва на фабрике фейерверков в Индии возросло до 25 человек, сообщает 8 июня Agence France-Presse.

Фейерверк

Ранее говорилось о 20 погибших, тела которых были извлечены из-под обломков после взрыва, вызванного пожаром.

«Еще три рабочих находятся в тяжелом состоянии, в то время как пять человек скончались», — заявил правительственный чиновник города Балагхат в штате Мадхья-Прадеш.

Причины трагедии выясняются, предварительные выводы говорят о том, что это была преступная халатность. В настоящий момент власти разыскивают виновного.

Напомним, несчастные случаи распространенное — явление в Индии, что связано с низкими стандартами безопасности и их частым несоблюдением.

Аналогичный случай произошел в штате Тамилнад в октябре 2016 года, когда в результате воспламенения на заводе фейерверков погибло 20 человек.