Южно-Сахалинск, 8 июня, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Жители сахалинского Поронайска бьют тревогу: из водопроводных кранов у них вместо воды течет грязь. На строительство станции обезжелезивания бюджет потратил 160 млн рублей. Но из-за ошибки проектировщиков она простаивает, передает корреспондент ИА REGNUM.

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От грязной, красно-коричневой воды у поронацйев портиться не только настроение — выходит из строя сантехника, забиваются фильтры, да и просто — не могут пользоваться такой водой.

Ситуация длиться уже давно. Хотя в Поронайске построена новенькая, с иголочки, станция обезжелезивания — именно для того, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой. На ее строительство бюджет потратил 160 млн рублей. Но готовый объект простаивает без дела. Как утверждают поронайские власти, «из-за ошибки проектировщиков давление в системе недостаточно для нормального водоснабжения», — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Теперь, до тех пор, пока проектную документацию не переработают, не дополнят проект специальным агрегатом, повышающим давление в сетях, станция будет простаивать, а поронайцы не смогут ни мыться, ни готовить еду. На радость продавцам бутилированной воды.

Власти Поронайска подали на проектировщиков в суд.

Но ситуация невольно вызывает вопрос: кто проект утверждал и как объект принимали?

Между тем, новая, но бесполезная станция обезжелезивания — не единственная проблема изнывающих от засухи поронайцев. Водопроводные сети в городе — ровесники Сахалинской области. Их износ превысил все мыслимые пределы. За десятилетия в древних коммуникациях скопились шлаки и грязь. Вода из старых скважин тоже поступает с примесями. В городе необходимо менять всю систему водоснабжения. Во избежание ЧС с неминуемыми вспышками инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, для Сахалинской области характерна проблема качественной питьевой воды, равно как и проблема изношенных водопроводных сетей. В городе Холмск, который получил свое название именно потому, что построен на холмах, проблема подачи питьевой воды в дома тянется еще с советских времен. В Южно-Сахалинске, который еще недавно пользовался сравнительно качественной и дешевой питьевой водой с водозабора речек Еланька и Рогатка, также отмечаются проблемы водоснабжения — строители горнолыжного курорта «Горный воздух» нарушили водозабор Еланьки, перекопали водоохранную зону, что вызвало нешуточные возмущения жителей.