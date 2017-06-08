Тель-Авив, Израиль, 8 июня, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить поселенческое строительство на Западном берегу реки Иордан, пишет 7 июня Der Spiegel.

Zachi Evenor Израильский флаг

«Мы приняли единогласное решение и планируем строительство еврейских поселений во всех частях Иудеи и Самарии», — отметил Нетаньяху после собрания в Кнессете.

Он также пообещал построить поселение для жителей форпоста Амона, который был признан Верховным судом как нелегальное строение.

Международное сообщество осуждает оккупационную политику Израиля.

Напомним, в декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории.

Президент США Дональд Трамп также призвал Израиль в феврале 2017 года отказаться от строительства.

18 мая большинство евродепутатов проголосовали против расширения еврейских поселений.

Однако Израиль никому не удается остановить, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.