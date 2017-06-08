Москва, 8 июня, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Парки Москвы ко Дню России подготовили специальную праздничную программу. 12 июня москвичей и гостей столицы ждут 19 парков, где пройдут развлекательные мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дворцово-парковый ансамбль «Царицыно»

Посетителей ждут стихи от робота Пушкина, чаепитие из двухметрового самовара, мастер-классы по изготовлению флагов и многое другое. В десяти парках пройдут бесплатные кинопоказы. «Сокольники»: робот Пушкин и уличный музыкальный фестиваль

Два дня, 11 и 12 июня, посетители парка «Сокольники» смогут общаться с роботом Пушкиным. Андроида привезут с «Робостанции» на ВДНХ, он имеет внешнее сходство с поэтом и может прочитать более 600 его стихов.

В саду «Эрмитаж» организуют чаепитие из гигантского самовара в рамках первого Всероссийского фестиваля русского застолья и гостеприимства «Самоварфест». Гостей будут угощать чаем из двухметрового латунного самовара. Одновременно выпить из него горячий напиток смогут 500 человек.

День России в Таганском парке начнется с раздачи 1000 ленточек цветов российского триколора. Гостям предложат поучаствовать в создании гигантского флага.

12 июня в парке пройдет ХII фестиваль музыкального творчества МВД России «Щит и лира». На площади Победителей состоится концерт творческих коллективов и исполнителей МВД России и Центрального концертного оркестра полиции России. Также праздничные мероприятия пройдут и в других парках Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в День России в Москве в местах проведения массовых мероприятий временно запретят торговлю спиртными напитками, в том числе и пивом.

Напомним, День России — 12 июня — государственный праздник, и является одним из самых «молодых» праздников в стране. Праздник отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года).

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