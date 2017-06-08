Пекин, 8 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 8 июня 2017 года паритетный курс юаня к доллару США составил 6,7930. Таким образом, китайская валюта прервала цепочку укреплений по отношению к доллару, ослабившись на 72 базисных пункта.

Valutaworld.ru Юань

В заявлении ЦБ КНР, отмечается, что незначительное ослабление национальной валюты вызвано финансовой деятельностью третьих стран и не сигнализирует о стагнации китайской экономики. Ранее власти КНР заявляли, что ежедневные колебания национальной валюты в пределах 2% являются нормой, пишет «Синьхуа».

Народный банк Китая ослабил национальную валюту впервые за шесть рабочих дней, накануне юань значительно укрепился в связи с заявлениями властей страны о пересмотре методики расчета паритетного курса к доллару США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 июня национальная валюта КНР укрепилась на 76 базисных пунктов.