Тайбэй, 8 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Пожарный департамент Тайваня сообщил о 12 пострадавших в результате взрыва на одном из заводов в пригороде столицы. Пять мужчин и семь женщин были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

(сс)3dman_eu Пожар

По данным правоохранительных органов, взрыв прогремел 7 июня примерно в 11:27 по местному времени. Сразу после взрыва на заводе начался пожар, в ликвидации которого были задействованы более 140 пожарных и 53 единицы техники, пишет «Сина синьвэнь».

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Расследование инцидента продолжается. Медики сообщили, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, спасатели извлеки еще два тела из-под обломков после взрыва на нефтехимическом предприятии, ставшего причиной смерти десяти человек в провинции Шаньдун на востоке Китая.