Москва, 8 июня, 2017, 08:51 — ИА Регнум. В 2016 году объем рынка автозапчастей и автокомпонентов для иномарок в России составил 920 млрд рублей, результаты исследование опубликованы 7 июня на сайте агентства «Автостат».

DomenicBlair Фара автомобиля

Больше всего запчастей в России покупают для легковых машин от Toyota, им принадлежит седьмая часть данного рынка, её объем достигает более 130 млрд рублей.

По мнению экспертов «Автостат» подобный результат был ожидаем, запчасти к автомобилям данного брэнда востребованы больше всего, поскольку Toyota доминирует в парке иномарок в России.

На втором месте рейтинга стоит Nissan, в 2016 году было продано запчастей к автомобилям этого производителя на сумму 80 млрд рублей. На последнем месте в ТОП-3 — Hyundai, объем рынка запчастей данной южнокорейской марки — 60 млрд рублей.

Четвертой место заняла французская марка Renault, в 2016 году запчастей к данным автомобилям было продано на 54 млрд рублей. На пятом месте разместилась немецкая компания Volkswagen с показателем в 53 млрд рублей.

Согласно данным «Автостат», емкость рынка запчастей у брэндов Chevrolet, Ford, KIA, Mitsubishi и Opel оценивается более чем в 20 млрд рублей.

Напомним, ранее агентство «Автостат» сообщало, что в 2016 году общий объем вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей в России составил 1 трлн 260 млрд рублей.