Берлин, 8 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена тем, что многие страны ЕС выражают неготовность принять у себя беженцев, передает информационное агентство T-online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом она заявила на форуме для молодежи из стран «Большой двадцатки», который состоялся 7 июня.

«Очень грустно, что многие страны боятся принимать беженцев, — отмечает Меркель. — Мы все живем в одном мире, и международные проблемы касаются всех нас, в том числе миграционный кризис в ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках миграционной сделки между ЕС и Турцией Германия приняла наибольшее количество мигрантов, около 40%.

Как было упомянуто на форуме, «даже Турция поставила Германию в пример».

Напомним, что такие страны Евросоюза как Венгрия, Польша и Чехия отказываются по причинам безопасности размещать в своих странах беженцев и давать им убежище.