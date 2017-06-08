Москва, 8 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Инициатива Минстроя РФ о предоставлении льгот при оплате коммунальных услуг тем, гражданам, которые будут сортировать мусор, весьма своевременна и полезна, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Не только во многих развивающихся странах, но даже в пост-советских странах, в том числе, на Украине и в Белоруссии, давно практикуется раздельный сбор мусора в целях его последующей переработки. В России же твердые бытовые отходы просто захораниваются, однако, возможности «хоронить» твердый мусор сегодня ограничены — это чревато появлением вблизи крупных городов целых «курганов» из бытовых отходов, их негативное влияние на окружающую среду даже не нужно доказывать. Материальное стимулирование граждан и регионов с целью мотивировать их к раздельному сбору мусора и переработке бытовых отходов не окажет значительной нагрузки на бюджет», — пояснила Мильчакова.

Более того, по ее мнению, «льготы гражданам по коммунальным платежам могут как раз повысить платежную дисциплину и увеличить количество своевременно поступающих платежей в систему ЖКХ, так как у граждан теперь уменьшатся стимулы прятать реальные доходы или задерживать оплату».

«Однако решить сразу проблемы захоронения бытовых отходов не удастся. Благодаря системе экологических сборов, отчислений на охрану окружающей среды, штрафов за загрязнение окружающей среды в странах Евросоюза стоимость захоронения тонны твердых отходов на свалке обходится в 1000 евро, а в России около 30 евро, поэтому сразу дисциплинировать регионы не получится», — считает эксперт.

«Но благодаря развитию социальных сетей, экологический мониторинг и контроль гражданам осуществлять гораздо легче, чем сейчас. Ведь смогли же объединиться противники московской «реновации», когда почувствовали реальную угрозу своим интересам, и заставили власти больше прислушиваться к мнению простых граждан и уважать право собственности», — отметила Мильчакова.

«Точно так же, благодаря такой инициативе федеральных властей, граждане, особенно проживающие в местах, где чаще всего утилизируются отходы, смогут заставить местные власти себя слушать. Дело не столько в том, чтобы стимулировать раздельный сбор мусора, дело в том, что общество и местные власти должны понять, что захоронение твердых бытовых отходов на свалках в XXI веке недопустимо», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, правительство РФ поддерживает инициативу российского Минстроя о разработке проекта закона, позволяющего предоставлять льготы по оплате коммунальных услуг гражданам, которые практикуют сортировку мусора, прежде чем его выбросить в мусоропровод или на помойку. Также предполагается выделять субсидии из средств экологического сбора российским регионам, которые начнут практиковать раздельный сбор мусора.

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