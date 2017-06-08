Москва, 8 июня, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Российская компания «ВИМ-Авиа», базирующаяся в московском аэропорту «Домодедово», отменила часть чартерных рейсов на летний период 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр перевозчика

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Начиная с 7 июня, отменяются одиннадцать чартерных рейсов, связывавших Москву и другие российские города с Симферополем, болгарским Бургасом и турецкой Антальей. Так, до 1 октября 2017 года отменены чартерные рейсы Москва — Анталья — Москва.

Кроме того, отменены рейсы в Сочи из Уфы, Казани, Москвы и Екатеринбурга. Не состоятся рейсы в Анталью из Белгорода и Волгограда, а также рейсы в Симферополь из Екатеринбурга и Казани. Указанные рейсы должны были состояться в период с 7 по 15 июня.

Руководство компании призывает пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт, отмечая, что всей нужной информацией располагает туроператор. Обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже находятся на отечественных и зарубежных курортах, будут выполнены, добавили в «ВИМ-Авиа».

Ранее перевозчик сообщил о том, что будут сокращены 12,8% чартерных рейсов в период со 2 по 15 июня. Решение обусловлено необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, пояснили в компании.

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