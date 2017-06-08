Пекин, 8 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Китай будет строить военные базы в Пакистане, утверждается в ежегодном докладе министерства обороны США, сообщает 8 июня GeoTV.

Югасов Владимир ИА REGNUM Пентагон

«Китай, скорее всего, будет стремиться к созданию дополнительных военных баз в странах, с которыми он имеет длительные дружественные отношения, например в Пакистане», — утверждается в докладе.

Также, в опубликованном Пентагоном докладе приводится оценка расходов Китая на оборону. По мнению американского оборонного ведомства, Пекин выделил в прошлом году на оборону $180 млрд, тогда как по официальным данным бюджет КНР составил лишь $140 млрд.

Министерство обороны Китая отвергло подобную оценку своих американских коллег, подчеркнув, что Китай не стремится к экспансии.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин также не согласилась с подобными выводами.

«Мы приняли к сведению доклад, выпущенный США, в котором делаются безответственные оценка по поводу развития национальной обороны Китая. Данный документ игнорирует факты», — подчеркнула Чуньин.