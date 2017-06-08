Богота, 8 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Повстанческая группировка Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия, заключившая мир с колумбийским правительством, отчиталась о сдаче миссии ООН 30% оружия из своих арсеналов, что подтвердил лидер организации Родриго Лондоньо, известный под псевдонимом «Тимошенко», сообщает информационное агентство EFE.

Революционные вооружённые силы Колумбии

Миссия ООН, которая согласно договоренностям должна принимать оружие, зарегистрировала около 7000 единиц стрелковых вооружений, внесенных партизанами в 26 специальных переходных районов, где они должны проходить процесс демобилизации.

Таким образом, до сих пор партизаны передали около 2100 единиц оружия, из которых 1000 единиц были получены ООН почти два месяца назад.

Эта первая тысяча партизан, сдавших оружие, сейчас выполняет задачи, связанные с осуществлением мирного соглашения, многие из них вошли в состав трехстороннего механизма мониторинга и проверки режима прекращения огня.

В данный мониторинговый механизм входят члены FARC-EP, правительственные силы безопасности и наблюдатели ООН, однако только представители ООН присутствуют в ходе приема оружия.

Между тем, лидер FARC-EP 27 мая из специального района демобилизации Каньо Индио, расположенного в муниципалитете Тибу штата Норте-де-Сантандер заявил, что еще 30% оружия будет сдано до 14 июня, а оставшиеся 40% повстанцы передадут к 20 июня, официальному сроку окончания разоружения.

«30% наших вооружений были переданы в руки Миссии ООН Колумбии. Мы, FARC, выполнили свое слово», — заявил Лондоньо.

Напомним, процесс разоружения, который первоначально предполагалось завершить 31 мая, правительство Колумбии и FARC-EP договорились продлить до 20 июня по причине ряда технических проволочек с готовностью специальных районов демобилизации.

В ходе процесса разоружения демобилизованные партизаны передают личное оружие и подписывают письмо-обязательство, где признают, что оставляют партизанскую жизнь и переходят на легальное положение.

В дополнении к личному оружию партизан ООН все еще ожидает указания координат мест, где FARC-EP хранит взрывчатые вещества.

На сегодняшний день насчитывается около 900 подобных тайников, заминированных и расположенных в труднодоступных местах, что в значительной степени затрудняет доступ к ним.